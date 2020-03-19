Коронавирус Забитые автобусы и перекрытие дороги: свежие фото и видео транспортного "ада" в Киеве

2020-03-19 18:00 171
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19 марта в Киеве продолжился транспортный коллапс, который связан с введением карантина из-за распространения смертельного коронавируса.

Как сообщил в Facebook Евгений Канарский, ранним утром автобус маршрута №118 стоял в тупике с пассажирами больше часа, так как полиция его не пускала на маршрут.

"На маршруте 6 автобусов. Как проехать дальше - никто не знает. Было бы мягко говоря неплохо, чтобы власти объяснили, как может быть так мало автобусов на маршруте, а также прошу обратить внимание Офиса президента на то, что медики, также находящиеся в этом автобусе доехать никак не могут", - пишет он.

 

В комментариях люди также выражают свое недовольство.

 

"Итак, прошло уже практически полтора часа. Стоим. Внутри ситуация не поменялась. Зато подтянулся второй 118-й автобус, его также люди "взяли" в оборону. Теперь уже два автобуса стоит", - пишут они.

Из-за всего происходящего люди принялись перекрывать дорогу.

"Итак, зашёл полицейский и сказал, что все кто сидит - может дальше ехать, а остальным надо выйти. Естественно, никто даже и не двинулся. Практически два часа уже стою и борюсь с коронавирусом дальше", - пишут в комментариях.

 

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