Коронавирус Еще один больной в Киеве: актуальная карта коронавируса по Украине

2020-03-19 18:50 57
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

По состоянию на 16:55 четверга, 19 марта, в Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

Журналисты публикуют актуальную карту по количеству заболевших коронавирусом и его распространению в Украине.

Первый 19 марта зараженный был обнаружен в Житомире, им оказался 56-летний мужчина, который не так давно прибыл из Австрии.

Отметим, таким образом в Житомирской области - уже два подтвержденных случая заболевания. Ранее коронавирус был подтвержден у пенсионерки в Радомышле. Тот случай оказался летальным - первой смертью от коронавируса в Украине.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Погода сошла с ума, снег и шторм снова обрушатся на Украину: о тепле можно забыть

2020-03-19 19:00 27

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом

2020-03-19 19:00 39

Забитые автобусы и перекрытие дороги: свежие фото и видео транспортного "ада" в Киеве

2020-03-19 18:00 171

видео Шахов считает, что заразился COVID-19 в Украине

2020-03-19 17:30 168

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом

2020-03-19 19:00 39

Еще один больной в Киеве: актуальная карта коронавируса по Украине

2020-03-19 18:50 57

видео В Бергамо крематории не справляются с количеством погибших, тела вывозят на военных грузовиках

2020-03-19 18:33 99

В Украине сократили время работы супермаркетов, а правила ужесточили

2020-03-19 18:31 78
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом 2020-03-19 19:00 39
Еще один больной в Киеве: актуальная карта коронавируса по Украине 2020-03-19 18:50 57
видео В Бергамо крематории не справляются с количеством погибших, тела вывозят на военных грузовиках 2020-03-19 18:33 99
В Украине сократили время работы супермаркетов, а правила ужесточили 2020-03-19 18:31 78

Лента

19:00 Погода сошла с ума, снег и шторм снова обрушатся на Украину: о тепле можно забыть
19:00 В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом
18:50 Еще один больной в Киеве: актуальная карта коронавируса по Украине
видео 18:33 В Бергамо крематории не справляются с количеством погибших, тела вывозят на военных грузовиках
18:31 В Украине сократили время работы супермаркетов, а правила ужесточили
18:30 Украинцев с легкой формой COVID-19 будут лечить дома в самоизоляции - Минздрав
18:00 Забитые автобусы и перекрытие дороги: свежие фото и видео транспортного "ада" в Киеве
видео 17:30 Шахов считает, что заразился COVID-19 в Украине
17:00 Маленький городок в Италии победил коронавирус с помощью эксперимента
16:30 У Минздрава четыре сценария борьбы с коронавирусом