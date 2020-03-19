Коронавирус Еще один больной в Киеве: актуальная карта коронавируса по Украине

2020-03-19 18:50 57

По состоянию на 16:55 четверга, 19 марта, в Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, в том числе и новый случай заражения COVID-19 в Киеве.

Журналисты публикуют актуальную карту по количеству заболевших коронавирусом и его распространению в Украине.

Первый 19 марта зараженный был обнаружен в Житомире, им оказался 56-летний мужчина, который не так давно прибыл из Австрии.

Отметим, таким образом в Житомирской области - уже два подтвержденных случая заболевания. Ранее коронавирус был подтвержден у пенсионерки в Радомышле. Тот случай оказался летальным - первой смертью от коронавируса в Украине.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

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