Коронавирус К контролю соблюдения карантина в Украине подключили Нацгвардию

2020-03-20 14:46 132
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В Киевской, Житомирской и Черновицкой областях вместе с полицией на передвижных мобильных и стационарных постах начала службу Нацгвардия.

"Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района", -  сообщает пресс-служба НГУ.

Основная цель - поддержка общественной безопасности и карантина. Нацгвардейцы контролируют пассажироперевозчиков касаемо соблюдения ими ограничений.

Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировано более 400 случаев нарушения карантина, введенного из-за коронавируса.

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