Коронавирус В Киеве приняли волевое решение - столица перешла на жесткий чрезвычайный режим

2020-03-20 12:14 390

В Киеве приняли решение о введении чрезвычайной ситуации. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

Документы о введении ЧС на территории столицы проходят юридические процедуры.

"Решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева", - сказал Николай Поворозник.

Напомним, в Киевской области режим чрезвычайной ситуации действует с 18 марта. Ситуацию с коронавирусом на территории области классифицировали как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня".

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