Коронавирус В мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса

2020-03-21 10:40 219

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщила эксперт организации Мария ван Керхоув.

Она подчеркнула, что научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины, и на данный момент начинаются их клинические испытания.

Пройдет определенное время, прежде чем у нас будет вакцина, которая сможет использоваться, но работы ведутся, и мы очень признательны всем партнерам, которые проводят эти клинические испытания", - сказала эксперт ВОЗ.

При этом директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что работы по созданию вакцин ведутся с беспрецедентной скоростью. Однако он подчеркнул, что все необходимые испытания должны быть проведены с соблюдением всех мер предосторожности.

"Единственное, что может быть опаснее плохого вируса, так это плохая вакцина... Нам предстоит столкнуться и с другой сложностью. Если нам удастся разработать эффективную вакцину, мы должны будем обеспечить, чтобы эта вакцина была доступна для всех. Чтобы к этой вакцине был равный и честный доступ", - сказал Райан.

Напомним, ученые Вашнгтонского научно-исследовательского института здравоохранения анонсировали, что первую вакцину от коронавируса протестируют на гражданине США в понедельник, 16 марта. При этом не было информации, кто стал первым испытующим. По словам исследователей, для полной проверки вакцины понадобится от года до 18 месяцев.

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