Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что с 22 марта общественный транспорт Киева прекратит перевоз пассажиров, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов, в то время, как власти готовят резкое ужесточение карантина в Украине в ближайшие дни.
Об этом он написал в комментариях к своему посту об ужесточении ограничительных мер на время карантина в социальной сети Facebook.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.
Деталей о том, когда было или будет принято соответствующее решение и о том, как будет контролироваться его выполнение министр не сообщил.
Официально о подобном решении не информировали ни власти Киева, ни Кабинет Министров.
Аваков заявляет, что Кабмин вместе с Офисом Президента разрабатывают ужесточение ограничительных мер на время карантина.
Тем временем, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше