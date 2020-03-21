Коронавирус С воскресенья Киев полностью останавливает общественный транспорт, – Аваков

2020-03-21 15:30 207
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что с 22 марта общественный транспорт Киева прекратит перевоз пассажиров, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов, в то время, как власти готовят резкое ужесточение карантина в Украине в ближайшие дни.

Об этом он написал в комментариях к своему посту об ужесточении ограничительных мер на время карантина в социальной сети Facebook.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.

Деталей о том, когда было или будет принято соответствующее решение и о том, как будет контролироваться его выполнение министр не сообщил.

Официально о подобном решении не информировали ни власти Киева, ни Кабинет Министров.

Аваков заявляет, что Кабмин вместе с Офисом Президента разрабатывают ужесточение ограничительных мер на время карантина.

Тем временем, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.

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