Коронавирус Аваков предупредил Украину о тотальном карантине

2020-03-21 17:00 381

Министр внутрених дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что стране нужно выиграть время, чтобы болезнью не заразилось множество граждан.

Что предлагает Аваков:

- разрешить работать только объектам критической инфраструктуры;

- сотрудники всех остальных предприятий должны быть изолированы и не ходить на работу, увольнять и отправлять их за свой счет не имеют права;

- мобилизовать ресурсы предприятий и переориентировать отдельные из них на производство медоборудования и лекарств;

- запретить людям покидать дом без крайней необходимости;

- разрешить ездить в общественном транспорте только медикам, продавцам продуктовых магазинов, полиции, военным и коммунальщикам;

- с 22 марта полностью запретить проезд в общественном транспорте Киева отдельным категориям граждан.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!" – написал глава МВД.

"И потому тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас, и я буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", – добавил Аваков.

Он подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты, а люди должны оставаться дома на карантине. Не уволеные, не отправленные за свой счет – на карантине", – акцентировал внимание министр.

По словам Авакова, должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция – сделать это как можно раньше", – написал он.

Также Аваков считает, что общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные же не должны выходить из дома.

Помимо всего он заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с понедельника, 23 марта. Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов.

"Сейчас весь мир на паузе. Все хотят дождаться того момента, когда будет разработано лекарство и вакцина! Нам также прежде всего нужно это время для того, чтобы мы могли наилучшим образом позаботиться о тех, кто уже пострадал от этого вируса. Не стоит впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету", – обратился к украинцам глава МВД.

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