Аваков предупредил Украину о тотальном карантине

Министр внутрених дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что стране нужно выиграть время, чтобы болезнью не заразилось множество граждан.
Что предлагает Аваков:
- разрешить работать только объектам критической инфраструктуры;
- сотрудники всех остальных предприятий должны быть изолированы и не ходить на работу, увольнять и отправлять их за свой счет не имеют права;
- мобилизовать ресурсы предприятий и переориентировать отдельные из них на производство медоборудования и лекарств;
- запретить людям покидать дом без крайней необходимости;
- разрешить ездить в общественном транспорте только медикам, продавцам продуктовых магазинов, полиции, военным и коммунальщикам;
- с 22 марта полностью запретить проезд в общественном транспорте Киева отдельным категориям граждан.
"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!" – написал глава МВД.
"И потому тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас, и я буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", – добавил Аваков.
Он подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.
"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты, а люди должны оставаться дома на карантине. Не уволеные, не отправленные за свой счет – на карантине", – акцентировал внимание министр.
По словам Авакова, должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.
"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция – сделать это как можно раньше", – написал он.
Также Аваков считает, что общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные же не должны выходить из дома.
Помимо всего он заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с понедельника, 23 марта. Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов.
"Сейчас весь мир на паузе. Все хотят дождаться того момента, когда будет разработано лекарство и вакцина! Нам также прежде всего нужно это время для того, чтобы мы могли наилучшим образом позаботиться о тех, кто уже пострадал от этого вируса. Не стоит впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету", – обратился к украинцам глава МВД.
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