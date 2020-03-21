Коронавирус В Киеве запрещен доступ на детские и спортплощадки

2020-03-21 18:00 234

Будет проведена информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

В Киеве с субботы, 21 марта, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Об этом говорится в протоколе №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", – говорится в протоколе.

Отмечается, что запрет вводится "до улучшения эпидемической ситуации".

Также Департаменту экономики и инвестиций, Департаменту финансов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн гривен на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Также решено ограничить доступ посетителей в помещения ЦНАП, за исключением исключительных случаев.

Решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Киева. Председателем комиссии является мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, с 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт из-за пандемии COVID-19. Перевозить по специальным пропускам будут лишь сотрудников критически важных инфраструктурных объектов.

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