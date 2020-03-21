Коронавирус В Киеве запрещен доступ на детские и спортплощадки

2020-03-21 18:00 234
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Будет проведена информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

В Киеве с субботы, 21 марта, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Об этом говорится в протоколе №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", – говорится в протоколе.

Отмечается, что запрет вводится "до улучшения эпидемической ситуации".

Также Департаменту экономики и инвестиций, Департаменту финансов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн гривен на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Также решено ограничить доступ посетителей в помещения ЦНАП, за исключением исключительных случаев.

Решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Киева. Председателем комиссии является мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, с 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт из-за пандемии COVID-19. Перевозить по специальным пропускам будут лишь сотрудников критически важных инфраструктурных объектов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве 7 новых случаев коронавируса – Кличко

2020-03-21 19:00 273

видео В Киеве с 23 марта пассажирские перевозки будут только по пропускам

2020-03-21 16:00 297

С воскресенья Киев полностью останавливает общественный транспорт, – Аваков

2020-03-21 15:30 303

Карантин в Киеве могут продлить - в КГГА допускают осложнение ситуации с COVID-19

2020-03-20 20:28 483

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве 7 новых случаев коронавируса – Кличко

2020-03-21 19:00 273

Зараженный COVID-19 нардеп Шахов госпитализирован

2020-03-21 18:30 255

В Киеве запрещен доступ на детские и спортплощадки

2020-03-21 18:00 234

Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА

2020-03-21 17:30 3291
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве 7 новых случаев коронавируса – Кличко 2020-03-21 19:00 273
Зараженный COVID-19 нардеп Шахов госпитализирован 2020-03-21 18:30 255
В Киеве запрещен доступ на детские и спортплощадки 2020-03-21 18:00 234
Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА 2020-03-21 17:30 3291

Лента

19:00 В Киеве 7 новых случаев коронавируса – Кличко
18:30 Зараженный COVID-19 нардеп Шахов госпитализирован
18:00 В Киеве запрещен доступ на детские и спортплощадки
17:30 Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА
17:00 Аваков предупредил Украину о тотальном карантине
16:30 Въезды в Черновцы блокируют бетонными блоками
видео 16:00 В Киеве с 23 марта пассажирские перевозки будут только по пропускам
15:30 С воскресенья Киев полностью останавливает общественный транспорт, – Аваков
15:00 За день COVID-19 заболели более 30 тысяч человек
14:30 Праздник 21 марта: что нельзя делать сегодня, все приметы