Коронавирус США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

2020-03-22 11:01 180

США вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло 26 747 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12315 человек. На втором месте штат Вашингтон —1793 случая COVID-19. На третьем месте Калифорния - 1407 заболевших.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (53578), США (26 747), Испания (25496), Германия (22364) и Иран (20610).

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире 22 марта превысило 307 000 человек.

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