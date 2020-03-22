Коронавирус Дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса

2020-03-22 11:21 273

В Киеве отменили прием детей в первые классы из-за эпидемии коронавируса в стране

Так, из-за коронавируса перенесли прием документов для поступления в первый класс для всех украинских учеников, пока ситуация с эпидемией не пойдет на спад. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на Facebook-странице.

Уже 20 марта завершается третья четверть учебного года в школах страны, при этом все дети сидят дома. Чиновник просит не паниковать родителей, ведь оценки за четверть не выставляют из-за введения семестрового обучения в школах.

"И уважаемые учителя! Вам не нужно бежать в школы, чтобы перенести отметки в журналы. Работайте с администрацией дистанционно. Фиксируйте оценки учащихся в любой удобный для вас способ: на бумажные и электронные носители", – добавил Мондриевский.

Важно отметить, что педагоги Киева смогут получить заработную плату уже на следующей неделе.

Также отмечено, что уже на следующей неделе педагоги Киева смогут получить свою зарплату.

Напомним, что сотрудники Киевского метрополитена получили распоряжение о переносе даты окончания карантина в метро. Согласно данным издания, Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. Об этом уже сообщило руководство. Сотрудники метрополитена используют карантин для проведения ремонтных работ на станциях и платформах.

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