Коронавирус В Украине изменили правила оплаты коммуналки на время карантина

2020-03-22 11:25 246
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С целью уменьшения финансовой нагрузки на украинцев и бизнес, Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины…», который вступает в силу 18 марта. И теперь с оплатой коммунальных услуг можно не спешить.

Об этом в эфире программы «Право на власть» на 1+1 рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, — передает Хвиля..

Речь идет о тех, кто не может оплатить коммуналку онлайн и вынужден идти в банк. Большинство из них – пенсионеры, которые ежемесячно в двадцатых числах оплачивают услуги ЖКХ, чтобы не потерять свои льготы.

«Если возникнет задолженность, никто не заберет у пенсионеров субсидию. Это уже принятое решение. Более того, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу не ходить людей в банки и создавать очереди. Обезопасьте и берегите себя. Не бегите оплачивать коммуналку», — призвала людей Лазебная.

Также она попросила родственников, знакомых и соседей пожилых людей помочь им с оплатой коммуналки онлайн.

Кроме того, министр напомнила, что с 1 апреля всем пенсионерам, которые имеют выплаты меньше 5 тысяч гривен, начислят дополнительную одноразовую помощь в 1 тысячу гривен.

«Это решение приняли, в первую очередь, для защиты пенсионеров, которые в наибольшей группе риска заболеть и умереть от коронавируса Covid-2019. Смертность для людей от 60 – 3,5%, от 70 – 8%, а для людей старше 80 смертность составляет 15%», — отметила министр.

Также Лазебная подтвердила, что министерство работает над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники.
Решение готовят Министерство экономики, Минфин и Министерство юстиции. Компенсацию может получить определенная категория людей или даже все украинцы.

«Сроки – один день. У нас нет других терминов. Мы прекрасно понимаем, что люди остаются дома и им будет еще сложнее оплачивать коммунальные платежи, если субсидии не покроют их расходы», – сказала Лазебная.

Как только это решение будет принято на заседании правительства, то министр сразу «выйдет и расскажет об этом людям».

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