Коронавирус Где в Украине сделать экспресс-тест на Covid-19 и почему медики могут отказать

2020-03-23 13:12 168

В Украине экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на Covid-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, обращайтесь к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на Covid-19", - говорится в сообщении Минздрава Украины

Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в Украине подтверждены 73 случая заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирусом в Украине заразились 26 человек, из которых 20 - в Киеве.