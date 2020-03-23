Коронавирус В Киев привезли зараженных коронавирусом из Прибалтики?

2020-03-23 21:49 462

Менее часа назад подсчитывающие солидные барыши от прекращения работы общественного транспорта столичные таксисты передали по своей внутренней связи тревожную новость.

Разумеется, предназначалась она для внутреннего пользования, однако была случайно услышана пассажирами. Суть ее в том, что всем водителям настоятельно рекомендовали держаться подальше от центрального киевского вокзала. А также советовали вовсе не принимать заказов в районе ул. Петлюры, Жилянской и прочих, расположенных в непосредственной близости от главных Ж/Д ворот столицы и Украины в целом.

По данным таксистов, на центральный вокзал прибыл так называемый эвакуационный поезд из Риги, на котором привезли украинских граждан. Более того, есть информация, что вывозили не как из китайского Уханя при строгом участии медиков, а в обычном порядке. Даже без температурного скрининга. Усаживали всех, как здоровых по виду, так и чихающих и кашляющих.

В результате, после долгой поездки любой из пассажиров, даже тот кто садился в столице Латвии и далее подсаживался в других странах ЕС (по некоторым данным поезд собрал желающих вернуться в Украину по всему пути следования) совершенно здоровым, имеет большие шансы выйти в Киеве уже зараженным.

В частной беседе информацию о таком предупреждении нам подтвердил один из водителей, работающий в такси Киева. Разумеется, на условиях анонимности Владимир рассказал, что сообщение действительно прошло. Кроме того, многие водители, работающие сегодня делились предупреждением в своих группах в вайбере или пересылали СМС.

Официальной реакции по данному вопросу пока не прозвучало ни со стороны «Укрзализницы» (с 18 марта все рейсы отменены) ни в Минздраве. Кроме того, об эвакуации украинцев из стран Прибалтики также не сообщалось. Вероятно, чтобы избежать повторения скандала и массовых протестов, подобных произошедшему в Новых Санжарах.

Между тем, хотелось бы услышать комментарии столичной власти, объявившей в городе строжайший карантин и даже грозящей большими штрафами родителям, чьи дети будут замечены на детских площадках.

По логике вещей, прибывших в страну эвакуированных должны были на две недели поместить в карантин, понаблюдать, сделать экспресс-тесты. Если это так, то и везли бы их совсем не на такси. Но в таком случае киевские водители не паниковали бы и не уезжали подальше от Вокзальной площади.

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