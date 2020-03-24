Коронавирус У Зеленского проговорились, что карантин в Украине продлится до мая

2020-03-24 13:15 258
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При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире Свобода слова.

Тогда же в это время граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни...

Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.

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