Коронавирус Кличко закроет въезд и выезд из Киева в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

2020-03-24 19:35 270
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В Киеве могут быть ужесточены ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае ухудшения ситуации с вирусом, столицу закроют на въезд и выезд.

Об этом во вторник, 24 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Сегодня ситуация контролируема. Но если она начнет резко ухудшаться – у нас не будет другого выбора кроме как ввести более жесткие меры. Максимально ограничить передвижение по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы", - заявил мэр столицы.

Также Кличко отметил, что на данный момент зафиксированы 28 подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией, всего протестировано 1297 киевлян.

 

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