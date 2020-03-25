Коронавирус Стали известны жесткие условия, дата и время эвакуации Киев-Москва - поезд №4 выполнит 1 рейс

2020-03-25 11:15 771
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Украина и РФ окончательно договорились об обмене гражданами. Правда, на этот раз речь идет не о пленных, а о людях, которые не могут вернуться домой из-за строгих карантинных ограничений, введенных в странах.

Напомним, с 18 марта в Украине официально прекращено любое сообщение с заграницей. Отменены все авиа рейсы, остановлено ж/д и автобусное сообщение.

Тем не менее, возможность вернуться домой есть. Увы, воспользоваться ею смогут не все желающие, поскольку число мест в поезде ограничено – их всего 800.

Продажа билетов на этот одиночный рейс (поезд №4) уже стартовала, однако, продают не более чем по одному билету в руки.

Кроме того, в вагоны пустят только тех, кто эвакуируется. Посадка в Киеве, откуда состав выедет в Москву 27 марта в 19.20 (по киевскому времени) будет строго контролироваться.

Вход только по предъявлению паспорта гражданина РФ. Никаких исключений делать не будет, хоть с документами о виде на жительство, хоть с дипломатическим пропуском, придется остаться на перроне.

На следующий день, 28 марта, тот же поезд отправится в обратном направлении – из Москвы в столицу Украины. Условия посадки в вагоны аналогичные. Время отправления 20:41 (по местному времени). Даже умудрившимся купить билет придется предъявить паспорт гражданина Украины. В ином случае в вагон просто не впустят.

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