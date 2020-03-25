Пилоты и экипаж лайнера решили покинуть салон самолета прямо через окно кабины.
"Побег" экипажа самолета через окно кабины пилотов в Индии попало на видео. Об этом сообщает Daily Mail.
На кадрах, которые попали в сеть, напуганный экипаж выходит прямо через окно кабины самолета. Причиной стал пассажир с подозрением на коронавирус.
Мужчина сидел слишком близко к кабине пилотов, поэтому последние решили не выходить в салон. Пассажиров эвакуировали через аварийный выход, а пилоты выпрыгнули из окна кабины.
В авиакомпании отметили, что "капитан выбрал для эвакуации окно в передней части, используя трап, из-за непосредственной близости от сидений первого ряда”, где находился вероятно больной коронавирусом.
Отмечается, что весь экипаж помещен на карантин, а самолет продезинфицировано. Также результаты тестов всех пассажиров рейса на COVID-19 оказались отрицательными.
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