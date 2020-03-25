Коронавирус В МВД объяснили, что предусматривает режим "чрезвычайной ситуации"

2020-03-25 17:45 306
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В Украине сегодня был введен режим "чрезвычайной ситуации", поэтому МВД обнародовало разъяснение о том, что предполагает данное решение.

Так, отмечают в ведомстве, есть "большая разница между "чрезвычайной ситуацией" и "чрезвычайным положением".

"Режим чрезвычайной ситуации на территории Украины или отдельных регионов вводится по решению Кабинета министров Украины", - подчеркнули в МВД.

По данным министерства, он вводится в случае, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Во время режима ЧС власть организует:

- определяется руководитель работ или Штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;

- Штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;

- информирование населения;

- В случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;

- Непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

- Режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;

- Остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, и ограничения доступа населения к такой зоне;

- Комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;

- Усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпид отношении объектов;

- привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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