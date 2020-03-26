Коронавирус Лев Лещенко в реанимации с COVID-19 - состояние критическое

2020-03-26 14:11 366

Певец Лев Лещенко заразился коронавирусом,анализы на инфекцию дали положительный результат, пишут СМИ.

У легендарного артиста начались сложности с дыханием. На данный момент его перевели в реанимационное отделение.

Его состояние, по словам медиков, крайне тяжелое, вирус вызвал двухстороннюю пневмонию.

Сейчас знаменитость находится в реанимации. 78-летний артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики опасаются давать какие-либо прогнозы.

Также известно, что ранее артист с супругой посещали Италию, в которой сейчас число заражений и сметроность от коронавируса намного выше, чем даже в Китае.

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