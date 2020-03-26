Лев Лещенко в реанимации с COVID-19 - состояние критическое

Певец Лев Лещенко заразился коронавирусом,анализы на инфекцию дали положительный результат, пишут СМИ.
У легендарного артиста начались сложности с дыханием. На данный момент его перевели в реанимационное отделение.
Его состояние, по словам медиков, крайне тяжелое, вирус вызвал двухстороннюю пневмонию.
Сейчас знаменитость находится в реанимации. 78-летний артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Медики опасаются давать какие-либо прогнозы.
Также известно, что ранее артист с супругой посещали Италию, в которой сейчас число заражений и сметроность от коронавируса намного выше, чем даже в Китае.
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