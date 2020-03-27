Коронавирус Создан простой, быстрый и дешевый тест на коронавирус COVID-19 - провериться можно даже дома

2020-03-27 11:40 459

Команда ученых из Лондонского Университета Брюнеля, Ланкастерского университета и Университета Суррея разработала сверхбыстрый тест на новый коронавирус, который можно провести в домашних условиях. Важно также, что его цена не будет превышать 5 долларов (порядка 140 грн).

Как сообщает Tech Crunch, авторы новой методики поясняют, что ее преимущество заключается в том, что она анализирует присутствие самой вирусной РНК, а не антител к ней. Это позволит выявить инфекцию задолго до появления первых симптомов.

“Это значит, что провериться на коронавирус можно будет у себя дома. Подключив диагностический прибор к смартфону, пользователь узнает свой статус без необходимости отправлять результаты в лабораторию”, - объясняют ученые.

В основе теста лежит технология, которая использовалась на Филиппинах для диагностики вирусов у кур. Британским специалисты лишь адаптировали ее.

Сейчас команда планирует наладить массовое производство таких тестов. Предполагается, что тест будет доступен в течение нескольких недель.

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