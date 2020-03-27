Коронавирус Создан простой, быстрый и дешевый тест на коронавирус COVID-19 - провериться можно даже дома

2020-03-27 11:40 459
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Команда ученых из Лондонского Университета Брюнеля, Ланкастерского университета и Университета Суррея разработала сверхбыстрый тест на новый коронавирус, который можно провести в домашних условиях. Важно также, что его цена не будет превышать 5 долларов (порядка 140 грн).

Как сообщает Tech Crunch, авторы новой методики поясняют, что ее преимущество заключается в том, что она анализирует присутствие самой вирусной РНК, а не антител к ней. Это позволит выявить инфекцию задолго до появления первых симптомов.

“Это значит, что провериться на коронавирус можно будет у себя дома. Подключив диагностический прибор к смартфону, пользователь узнает свой статус без необходимости отправлять результаты в лабораторию”, - объясняют ученые.

В основе теста лежит технология, которая использовалась на Филиппинах для диагностики вирусов у кур. Британским специалисты лишь адаптировали ее.

Сейчас команда планирует наладить массовое производство таких тестов. Предполагается, что тест будет доступен в течение нескольких недель. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

США обошли Китай по числу зараженных - тесты прошли более 500 тыс американцев

2020-03-27 14:14 132

Рианна отдала 5 миллионов долларов на экспресс-тесты и борьбу с COVID-19

2020-03-25 15:46 450

Кулеба: Вьезд в Украину будет доступен только после проведения теста на коронавирус

2020-03-23 22:00 930

Под Киевом по 750 грн нелегально торговали экспресс-тестами на коронавирус

2020-03-23 15:14 783

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заразился Covid-19 - диагноз подтвержден

2020-03-27 15:20 0

В МВД не исключают, что могут ввести жесткий контроль местоположения граждан

2020-03-27 14:46 87

США обошли Китай по числу зараженных - тесты прошли более 500 тыс американцев

2020-03-27 14:14 132

фото Депутатов ВРУ бесплатно обеспечат масками, перчатками и защитными очками

2020-03-27 13:16 159
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заразился Covid-19 - диагноз подтвержден 2020-03-27 15:20 0
В МВД не исключают, что могут ввести жесткий контроль местоположения граждан 2020-03-27 14:46 87
США обошли Китай по числу зараженных - тесты прошли более 500 тыс американцев 2020-03-27 14:14 132
фото Депутатов ВРУ бесплатно обеспечат масками, перчатками и защитными очками 2020-03-27 13:16 159

Лента

15:20 Глава полиции Киева Андрей Крищенко заразился Covid-19 - диагноз подтвержден
14:58 Егор Стадный «проводник» системы развала высшего образования, - СМИ
14:46 Культурный карантин: Смотреть представления Национальной оперы онлайн
14:46 В МВД не исключают, что могут ввести жесткий контроль местоположения граждан
14:14 США обошли Китай по числу зараженных - тесты прошли более 500 тыс американцев
13:42 Банки Украины обязали наполнять банкоматы деньгами и возвращать вклады
фото 13:16 Депутатов ВРУ бесплатно обеспечат масками, перчатками и защитными очками
12:41 Карантин В Украине: Еще одну область перекрывают бетонными блоками и блокпостами
12:15 На период карантина субсидии увеличат на 300 грн - оформить можно онлайн
11:40 Создан простой, быстрый и дешевый тест на коронавирус COVID-19 - провериться можно даже дома