Фармацевтические компании Украины вскоре выпустят два миллиона тест-систем для выявления коронавируса.
Как сегодня заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, таких компаний три: одна государственная - научное учреждение при Нацакадемии наук, и две частные, которые уже зарегистрировали и выпускают свои тест-системы.
"Отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сообщил он.
Ранее в Кабмине показали тесты, разработанные Институтом молекулярной биологии. Также в ближайшее время ожидается следующая партия на новые исследования ПЦР-системы, закупленная в Китае и Южной Корее.
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