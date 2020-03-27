Коронавирус В Минздраве заявили, что Украина начала выпуск миллионов тестов на коронавирус

2020-03-27 16:00 345

Фармацевтические компании Украины вскоре выпустят два миллиона тест-систем для выявления коронавируса.

Как сегодня заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, таких компаний три: одна государственная - научное учреждение при Нацакадемии наук, и две частные, которые уже зарегистрировали и выпускают свои тест-системы.

"Отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сообщил он.

Ранее в Кабмине показали тесты, разработанные Институтом молекулярной биологии. Также в ближайшее время ожидается следующая партия на новые исследования ПЦР-системы, закупленная в Китае и Южной Корее.

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