Коронавирус Чем заняться дома и как не навредить себе в карантине - полезные советы от ВОЗ

2020-03-27 20:33 102

Всемирная организация здравоохранения дала советы людям, которые вынужденно изолированы дома из-за карантина: нужно больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться.

По данным ВОЗ, сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого времени.

"Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей", - говорится в сообщении.

Советуют делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом. Не рекомендуется проводить много времени в сидячем положении - более того, лучше не сидеть больше 30 минут подряд и почаще вставать.

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.

"Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и паззлы", - говорится в рекомендациях.

Также врачи призвали медитировать и глубоко дышать.

"Важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды, причем чистой воды, а не напитков с содержанием сахара. Также ВОЗ настаивает, что нужно ограничить или полностью исключить потребление алкогольных напитков", - добавили в организации.

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