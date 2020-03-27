Коронавирус Глава полиции Киева Андрей Крищенко заразился Covid-19 - диагноз подтвержден

2020-03-27 15:20 348
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У заместителя председателя Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко обнаружили коронавирус. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Диагноз Covid-19 сегодня установлен у заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника полиции Киева Андрея Крищенко. Его состояние здоровья является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - заявил Геращенко.

Сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердили у трех полицейских и одного курсанта.

Полицейские установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

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