У заместителя председателя Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко обнаружили коронавирус. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Диагноз Covid-19 сегодня установлен у заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника полиции Киева Андрея Крищенко. Его состояние здоровья является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - заявил Геращенко.
Сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердили у трех полицейских и одного курсанта.
Полицейские установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.
Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
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