Коронавирус Ученые назвали самый опасный период у зараженных коронавирусом

2020-03-28 00:28 267
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Выяснилось, когда заболевшие коронавирусом наиболее заразны

Зараженные коронавирусом COVID-19 несут наибольшую опасность для окружающих в первую неделю при появлении признаков заболевания.

Об этом информирует South Morning China Post, ссылаясь на результаты исследования гонконгских биологов, опубликованного на сайте The Lancet.

Во время исследования были изучены образцы слюны 23 зараженных коронавирусом. Результаты показали, что наиболее высокий уровень вирусной нагрузки в слюне инфицированных от 35 до 75 лет был на протяжении первой недели после возникновения симптомов.

По мнению ученых, коронавирус COVID-19 может жить в организме человека практически месяц.

"У трети наших пациентов было выделение вируса в течение 20 и более дней", — заявили исследователи, отметив, что зараженным, вероятно, придется более долгое время находиться в изоляторах.

Напомним, ранее мы писали, что в Китайской Народной Республике выявили эффективность японского медпрепарата в лечении коронавируса COVID-19. Китайские медики определили, что лекарство помогает уже через 4 дня его использования.

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