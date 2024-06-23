ВОЙНА В Украине Мобилизация: сколько сейчас платят военным в период обучения

2024-06-23 10:30

Министерство обороны Украины обнародовало обновленную информацию о выплатах мобилизованным гражданам во время прохождения военной подготовки. Эти изменения направлены на поддержку новобранцев и обеспечение их финансовой устойчивости на начальном этапе службы.

Об этом говорится в материале OBOZ.ua.

Согласно новым правилам, мобилизованные на начальном обучении будут получать 20 000 гривен в месяц, что соответствует минимальной заработной плате. Начальная подготовка будет продолжаться от одного до трех месяцев в зависимости от выбранной специальности.

После окончания учебы и направления к месту службы зарплата военнослужащих может существенно возрасти. В зависимости от должности и места службы она может составлять от 20 000 до 120 000 гривен в месяц.

Минобороны также внедрило систему дополнительных выплат за выполнение особо опасных или важных задач и участие в боевых действиях. Размер этих выплат будет варьироваться в зависимости от характера задач и составляет 30 000, 50 000 или 100 000 гривен.

В случае ранения или заболевания во время учеб мобилизованным будут выплачивать 50 000 гривен в месяц. При гибели военнослужащего его семья получит единовременную помощь в размере 300 000 гривен.

Следует отметить, что выплаты не будут начисляться при отпусках, командировках, лечении или необоснованном отсутствии.

Напомним также, что в Украине разрешили военным завещать выплату единовременного пособия родственникам на случай гибели.