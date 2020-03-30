Коронавирус Коронавирус диагностировали у водителя маршрутки

2020-03-30 10:41 225
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В Кропивницком обнаружили коронавирус COVID-19 у водителя маршрутного такси. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба горсовета.

С 30 марта прекращают свою работу транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта в Кропивницком.

"Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО Паритет-Сервис, водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19", – говорится в сообщении.

Также указано, что медицинские работники предприятия, непосредственно контактировавшие с больным будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

О дальнейшей работе предприятия и функционирования маршрутов, которые оно обслуживает, будет сообщено дополнительно.

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