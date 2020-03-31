Коронавирус В Украине ввели обязательную двухнедельную обсервацию

2020-03-31 09:39 306
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После скандала с туристами, которые вернулись с Бали и устроили бунт в аэропорту Борисполь Кабмин принял решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые эвакуированы из-за границы.

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

Интересно, что для борьбы с пандемией коронавируса в самом Китае были приняты беспрецедентно жесткие меры. К примеру, за отказ и даже за неявку человека с симптомами в карантин, назначена высшая мера наказания или большой тюремный срок. Текие действия в Поднебесной приравняли к наиболее опасным преступлениям против государства и общества.

В Израиле обязательная 2-недельная обсервация (в некоторых случаях самоизоляция) для вернувшихся в страну введена еще месяц назад.

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