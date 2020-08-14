Коронавирус Страны ЕС начали конфликтовать из-за введения 14-дневного карантина для туристов

2020-08-14 16:32 321

С завтрашнего дня, 15 августа, Великобритания вводит 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в страну из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, Теркса и Кайкоса, и Арубы.

"Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Вест-Индии — ред.) и Арубу из нашего списка коридоров для путешествий в условиях коронавируса, чтобы снизить уровень заражения", - заявил министр транспорта Британии Грант Шаппс.

По его словам, все граждане, которые будут приезжать в Великобританию из этих стран с субботы, обязаны будут самоизолироваться на две недели.

Такое решение вызвало недовольство со стороны Франции, Париж заявил о намерении ввести ответные меры в отношении приезжих из Великобритании.

"Британское решение, о котором мы сожалеем, приведет к определенной степени взаимности, в надежде, что все вернется к норме как можно скорее", - отметил младший министр Франции по европейским делам Клеман Бон.

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