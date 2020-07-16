Украина Болгария начала принимать украинских туристов без теста ПЦР и карантина

2020-07-16 13:14 141
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Власти Болгарии разрешили украинцам въезжать на территорию страны без прохождения 14-дневного карантина. 

"16 июля, все лица, прибывающие из следующих третьих стран, могут въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и без теста ПЦР", - указано в указе министра здравоохранения Болгарии Кирилла Ананьева, опубликованном на сайте Минздрава.

Речь идет о таких государствах, как Исландия, Королевство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенштейн, Республика Сан-Марино, Княжество Андорра, Княжество Монако и Государство Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай и Украина.

ПЦР-тест не требуется также для лиц, прибывающих в страну из государств-членов ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании, а также стран Шенгенской зоны. Они не подлежат 14-дневному карантину.

Вместе с тем, Совет министров Болгарии принял решение о продлении чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля этого года.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны". В перечень попала 61 страна, включая Болгарию. Список "красной зоны" означает, что если человек приехал из указанных в нем стран, то ему в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную обсервацию или отправиться на этот же срок на самоизоляцию, предварительно установив на смартфон приложение "Дій вдома".

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