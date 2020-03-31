Минздрав изменил способ лечения зараженных COVID-19 - риск серьезных осложнений понижен

Минздрав Украины заявил об обновлении алгоритмов лечения больных COVID-19.
Как сообщает пресс-служба МОЗ в Facebook, согласно обновленным медстандартам, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:
"К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями", - сообщает МОЗ.
Кроме того, в Минздраве напомнили что, по прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.
В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, которые находятся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.
Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.
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