Коронавирус Минздрав изменил способ лечения зараженных COVID-19 - риск серьезных осложнений понижен

2020-03-31 12:41 78

Минздрав Украины заявил об обновлении алгоритмов лечения больных COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МОЗ в Facebook, согласно обновленным медстандартам, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности

пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

"К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями", - сообщает МОЗ.

Кроме того, в Минздраве напомнили что, по прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличию ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, которые находятся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше