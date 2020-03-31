Коронавирус Коронавирус в Киеве и области - Кличко озвучил тревожную статистику

2020-03-31 16:30 201
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Киеве лабораторно подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом в ходе брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко во вторник, 31 марта.

Ситуация в Киеве

По словам градоначальника, за минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у пятерых человек.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины". За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - отметил Кличко.

Что известно о заболевших?

На данный момент в Киеве коронавирус диагностирован у 107 граждан. За минувшие сутки вирус подтвердили пятерым. Четверо – это мужчины в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.

Кличко заявил, что по состоянию на день вторника, 31 марта, экспресс-тестами в столице протестировано 1,9 тыс. человек.

Что в области?

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 31 марта 2020 официально подтверждено 52 случая заболевания коронавирус.

18 случаев - Обуховский р-н, пгт Козин, с. Романков (в том числе 2 ребенка);
10 - Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка;
4 - г. Борисполь;
3 - г. Белая Церковь;
3 - г. Бровары;
2 - г. Обухов;
2 - г. Ирпень;
2 - Васильковский р-н, с. Рославичи;
1 - Бориспольский р-н, с. Гнедин;
1 - г. Ворзель;
1 - г. Гостомель;
1 - г. Буча;
1 - Белоцерковский р-н, с. Фурсы;
1- Броварской р-н, с. Зазимье;
1 - Ставищенский р-н, с. Ставище;
1 - Макаровский р-н, с. Мостыще.

Из них на стационарном лечении находятся 19 человек, а в самоизоляции - 38.
Статистика по возрасту

1- 10 лет – 3,8 %;
11 - 20 лет - 3,8%;
21 - 30 лет -7,7%;
31- 40 лет - 25%;
41 - 50 лет – 38,5 %;
51 - 60 лет -19,%;
более 70 лет - 1,9%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине

2020-03-31 18:30 330

Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19

2020-03-31 18:10 132

Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением

2020-03-31 18:02 84

Ляшко: К лечению больных коронавирусом будут привлекать всех врачей

2020-03-31 17:44 84

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине

2020-03-31 18:30 330

Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19

2020-03-31 18:10 132

"Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля

2020-03-31 18:09 96

Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением

2020-03-31 18:02 84
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине 2020-03-31 18:30 330
Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19 2020-03-31 18:10 132
"Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля 2020-03-31 18:09 96
Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением 2020-03-31 18:02 84

Лента

18:30 Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине
18:10 Встречался с Путиным. Главврач коронавирусной больницы заразился Covid-19
18:09 "Начало в 10 утра": Зеленский объявил новые правила для школьников, что изменится с 6 апреля
18:02 Третья смерть от коронавируса под Ровно: женщина ходила к соседям и занималась самолечением
видео 17:54 "Просто хотел новый автомобиль". Ермак объяснил, зачем купил "Мерседес" во время эпидемии
17:51 Король Таиланда с “гаремом” самоизолировался в Альпах
17:44 Ляшко: К лечению больных коронавирусом будут привлекать всех врачей
17:30 Как коронавирус ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз
17:00 Деньги не вернут: украинские туроператоры меняют условия отмены туров
16:30 Коронавирус в Киеве и области - Кличко озвучил тревожную статистику