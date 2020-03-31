Коронавирус Коронавирус в Киеве и области - Кличко озвучил тревожную статистику

2020-03-31 16:30 201

В Киеве лабораторно подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом в ходе брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко во вторник, 31 марта.

Ситуация в Киеве

По словам градоначальника, за минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у пятерых человек.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины". За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - отметил Кличко.

Что известно о заболевших?

На данный момент в Киеве коронавирус диагностирован у 107 граждан. За минувшие сутки вирус подтвердили пятерым. Четверо – это мужчины в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник 55 лет.

"Один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо находятся дома на самолечении", - уточнил мэр Киева.

Кличко заявил, что по состоянию на день вторника, 31 марта, экспресс-тестами в столице протестировано 1,9 тыс. человек.

Что в области?

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 31 марта 2020 официально подтверждено 52 случая заболевания коронавирус.

18 случаев - Обуховский р-н, пгт Козин, с. Романков (в том числе 2 ребенка);

10 - Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка;

4 - г. Борисполь;

3 - г. Белая Церковь;

3 - г. Бровары;

2 - г. Обухов;

2 - г. Ирпень;

2 - Васильковский р-н, с. Рославичи;

1 - Бориспольский р-н, с. Гнедин;

1 - г. Ворзель;

1 - г. Гостомель;

1 - г. Буча;

1 - Белоцерковский р-н, с. Фурсы;

1- Броварской р-н, с. Зазимье;

1 - Ставищенский р-н, с. Ставище;

1 - Макаровский р-н, с. Мостыще.

Из них на стационарном лечении находятся 19 человек, а в самоизоляции - 38.

Статистика по возрасту

1- 10 лет – 3,8 %;

11 - 20 лет - 3,8%;

21 - 30 лет -7,7%;

31- 40 лет - 25%;

41 - 50 лет – 38,5 %;

51 - 60 лет -19,%;

более 70 лет - 1,9%.

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