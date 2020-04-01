Коронавирус COVID-19 бушует на борту атомного авианосца США - капитан запросил срочной помощи

2020-04-01 15:13 117
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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt Бретт Крозье запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 на его борту.

Как сообщает San Francisco Chronicle, на борту корабля, который находится на базе на острове Гуам в Тихом океане, инфицированы более 100 моряков. Крозье попросил командование ВМС США обеспечить условия для изоляции экипажа численностью более 4 тысяч человек, чтобы предотвратить возможные летальные исходы.

"Из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, мы не можем обеспечить карантин, - написал Крозье в своем письме, - Распространение болезни продолжается и ускоряется".

Капитан указал, что только небольшое число больных моряков было выведено на берег для тестирования. Остальная часть экипажа остается на борту, где невозможно следовать официальным правилам 14-дневного карантина и социального дистанцирования.

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