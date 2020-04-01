Коронавирус Крым максимально изолируют - как добраться на полуостров во время карантина

2020-04-01 20:00 378

Аннексированный Крымский полуостров максимально изолируют в связи с пандемией коронавируса. 2 апреля изменятся правила въезда на него через Крымский мост. Особый режим пропуска действуют и через пункты контроля в Херсонской области.

Журналисты разобрались, как можно попасть в Крым в условиях карантина.

Как попасть из Украины

Госпогранслужба пропускает граждан Украины на въезд в Крым или выезд с полуострова только при наличии гуманитарных потребностей. Решение о допуске при этом принимают пограничник уже на месте.

Под “гуманитарными потребностями” подразумевается следующее:

отсутствие регистрации в Крыму/на материке, но наличие подтверждения фактического проживания там;

смерть близких родственников;

необходимость срочного лечения и получения медицинских услуг;

выезд с членом семьи в Крым/из Крыма при различной регистрации места проживания, но наличии потребностей гуманитарного характера для пересечения КПВВ хотя бы одним из семьи;

срочная потребность уехать из Крыма из-за политически мотивированного преследования оккупационными властями и др.

Уточним, что въезжать на территорию Украины из Крыма могут только граждане Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории. Если гражданин Украины живет на неподконтрольной территории, а также зарегистрирован там, то он не сможет попасть на материковую часть Украины, пока действует карантин.

В направлении Крыма процедуру пропуска украинские власти не изменяют. При этом попасть в Крым могут исключительно люди с регистрацией на полуострове, ведь “власти” полуострова приняли зеркальное решение. Жители Крыма, которые возвращаются на полуостров из Украины после 18 марта, в обязательном порядке отправляются на карантин.

Блок-посты на мосту

2 апреля на Крымском мосту установят блокпосты. На въезде будут досматривать весь транспорт, следующий на полуостров с территории России. “Власти” Крыма утверждают, что такие меры вводятся на неделю. В будущем их действие могут продлить еще на неделю.

Таким образом, с территории России в Крым можно будет добраться лишь на легковом транспорте. Нужно будет пройти обязательный контроль. “Вести.ua” напоминают, что в случае пересечения границы с Крымом через территорию России, СБУ может запретить въезд в Украину на три года.

В Крыму с диагнозом ОРВИ в больницах находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония". При этом официально коронавирус выявили лишь у 16 человек.

Как действует карантин в Крыму

В Крыму уже начал действовать жесткий карантин по примеру Испании. Пока что “власти” объявили его на одну неделю, но в будущем наверняка продлят. Там заявили, все предприятия уходят в отпуск с сохранением заработной платы. Исключение - магазины, аптеки, силовые и коммунальные службы, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность. Крымчан просят максимально ограничить перемещение и контакты.

Севастополь ввел режим максимальной самоизоляции. Покидать жилье можно лишь для посещения ближайших магазинов или аптек. Иначе - административная ответственность.

“Глава Крыма” Сергей Аксенов требует уголовной ответственности для тех, кто не соблюдает режим самоизоляции.

Более того, он призывает к насилию к тем людям, которые скрыли факт пребывание в других в государствах при возвращении в Крым с территории Украины. “Я прошу МВД отработать все приемы рукопашного боя. Зато другим будет неповадно”, - заявил чиновник.

Таким образом, граждане Украины в принципе не смогут путешествовать в Крым, если они там не зарегистрированы. В случае приезда, они вынуждены будут самоизолироваться. Обстановка в связи с карантином на аннексированном полуострове максимально напряжена, что явно не способствует туризму.

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