Коронавирус Стала известна реальная стоимость лечения каждого зараженного Covid-19 в Украине

2020-04-02 13:41 78
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В Украине больнице подсчитали стоимость лечения каждого пациента, больного Covid-19.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на главного врача Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тараса Масляка, лечение  пациента, зараженного коронавирусом, в Украине будет стоить от 5 до 10 тысяч гривен.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен", - отметил Тарас Масляк.

Ранее в Минздраве сообщили, что в государственных больницах Украины от коронавируса лечат бесплатно. Государство предусмотрело специальный тариф, который будет оплачиваться учреждениям здравоохранения, предоставляющим помощь больным на Covid-19.

По последним данным в Украине лабораторно подтверждено 794 случая Covid-19. 20 заболевших скончались, 13 выздоровели.

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