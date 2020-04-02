Коронавирус Затяжной экономический кризис и карантин до лета - чего боятся украинцы

2020-04-02 11:40 240

Отсидеться в карантине до лета, не переживая за заработок, могут лишь 7% украинцев. У большей же части населения денег осталось от силы на месяц.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на исследование группы Рейтинг.

Так, согласно опросу, при потере источника дохода, денег, чтоб продержаться без работы, хватит лишь на короткий период времени:

Меньше месяца смогут продержаться 63% украинцев

Два месяца без работы протянет 16% украинцев

До трех месяцев средств хватит у 7% украинцев

Еще 10% граждан смогут спокойно сидеть дома больше трех месяцев

В то же время, согласно опросу, 80% украинцев волнуются из-за того, что в Украине наступит длительный экономический кризис.

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