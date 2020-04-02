Затяжной экономический кризис и карантин до лета - чего боятся украинцы

Отсидеться в карантине до лета, не переживая за заработок, могут лишь 7% украинцев. У большей же части населения денег осталось от силы на месяц.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на исследование группы Рейтинг.
Так, согласно опросу, при потере источника дохода, денег, чтоб продержаться без работы, хватит лишь на короткий период времени:
В то же время, согласно опросу, 80% украинцев волнуются из-за того, что в Украине наступит длительный экономический кризис.
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