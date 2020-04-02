Коронавирус Украина начинает серийный выпуск экспресс-тестов на коронавирус

2020-04-03 09:12 306
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Уже в начале следующей недели в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус.

Как заявил замглавы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко, до сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - сказал Ляшко, отметив, что Минздрав сможет обеспечить лабораторными исследованиями всех, кто в этом нуждается.

Ранее в сети показали украинские тесты на COVID-19. Экспресс-тесты обнаруживают антитела, которые возникают только на 5-7 день болезни.

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