Коронавирус Украина начинает серийный выпуск экспресс-тестов на коронавирус

2020-04-03 09:12 306

Уже в начале следующей недели в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус.

Как заявил замглавы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко, до сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - сказал Ляшко, отметив, что Минздрав сможет обеспечить лабораторными исследованиями всех, кто в этом нуждается.

Ранее в сети показали украинские тесты на COVID-19. Экспресс-тесты обнаруживают антитела, которые возникают только на 5-7 день болезни.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, как не заразиться и чем лечат COVID-19