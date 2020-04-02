Коронавирус В России назвали дату начала испытаний вакцины от коронавируса. Вызвались 60 добровольцев

2020-04-02 16:11 285

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что испытания вакцины от коронавируса COVID-19 в России начнутся уже в конце июня. Для этого нашли 60 добровольцев. Об этом сообщает ФедералПресс.

По ее словам, тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована в срок к 10-15 апреля. Кроме того, 60 добровольцев примут участие в испытании вакцины от азиатской инфекции, работа начнется 29 июня.

"Доклинические исследования вакцины от коронавируса будут проведены до 22 июня", – заявила вице-премьер.

В центре "Вектор" разработали систему по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом. Сообщается, что в настоящее время российские специалисты исследуют восемь препаратов лечения азиатской инфекции, достоверные данные по ним получат 10 апреля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше