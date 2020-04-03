Коронавирус В Украине готовят тотальный карантин - в МОЗ признали, что нас ждут тяжелые времена

2020-04-03 20:01 2787

Кабмин Украины планирует значительно усилить карантинные меры в стране, поскольну нынешние запретные меры не принесли ожидаемого результата - число заражений COVID-19 стремительно нарастает.

"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует ", − заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на власть.

По словам главы МОЗ, соответствующее решение правительства с конкретными мерами обнародуют в ближайшее время.

Как уточнил Степанов, ограничения во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобного.

Кроме того, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно ", − подытожил министр.

Ранее Степанов заявил, что украинцам предстоит пережить самые тяжелые недели борьбы с коронавирусом.

Напомним, 1 апреля Кабмин уже ужесточил карантин на территории Украины в связи с увеличением случаев заражения COVID-19. Теперь эти меры хотят дополнительно усилить.

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