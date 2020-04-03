Коронавирус Карантин не помог: Власти Сербии ввели в стране комендантский час

2020-04-03 19:35 225
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Кабмин Сербии ввел комендантский час с 13 часов в субботу до 5 часов утра в понедельник. Об этом на чрезвычайной конференции для прессы заявил президент Александар Вучич, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Единственным исключением являются пенсионеры, для которых магазины продовольственных товаров будут открыты в воскресенье от 4-х до 7-ми часов утра.

Глава государства добавил, что согласно решению правительства в общественных местах могут находиться только два человека.

Он опроверг сообщения, что в больницах нет достаточного количества лекарств, масок и других средств для защиты врачей и больных.

В Сербии по состоянию на данное время зафиксировали 1117 случаев заболевания COVID-19, умер 31 человек. Среди умерших есть владыка Сербской православной церкви, который не соблюдал правил изоляции, и бывший министр здравоохранения страны.

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