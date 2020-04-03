Коронавирус Шмыгаль обнародовал план своей деятельности

2020-04-04 00:05 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В краткосрочных приоритетах Кабмина борьба с коронавирусом и пересмотр бюджета на 2020 год.

Опубликован проект программы деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Слуги народа Александра Качуры.

В проекте программы правительства подтверждается курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также реализация принципов экономического, правового, социального развития, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

В краткосрочных приоритетах указана организация противоэпидемических мероприятий для борьбы с коронавирусом, в частности, подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты, а также обеспечение непрерывной работы критически важных объектов.

Также правительство планирует пересмотреть бюджет-2020 для усиления социальной защиты и поддержки экономики; предоставить кредитную поддержку малому и среднему бизнесу; поддержать украинского производителя; снизить фискальную нагрузку на бизнес в условиях карантина; трудоустроить украинцев, которые вернулись из-за границы.

К социальной поддержке Кабмин Шмыгаля отнес:

  • индексация пенсий и оказание помощи пенсионерам и другим незащищенным слоям
  • упрощение предоставления пособий по безработице на время карантина
  • повышенные выплаты медикам
  • организация дистанционного обучения, завершение учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании

К долгосрочным приоритетам правительства Шмыгаля относится стимулирование экономики в период постпандемии через развитие малого и среднего бизнеса, поддержку отечественного производителя, эффективное управление госпредприятиями, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также развитие науки и инноваций.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил программу деятельности. Глава правительства поделился приоритетами программы и подчеркнул, что ее детали обнародуют позже.

Напомним, Шмыгаль заявил, что Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Кабмин вынашивает секретный план по продлению карантина до октября?

2020-04-03 14:32 6642

Люди должны зарабатывать деньги - Шмыгаль допустил ослабление карантина

2020-03-31 12:15 447

Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий

2020-03-30 18:30 471

Премьер Шмыгаль вмешался в скандал с VIP-палатами для политиков и чиновников

2020-03-26 15:14 8298

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19

2020-04-04 01:30 114

Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет

2020-04-04 01:00 138

В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски

2020-04-04 00:45 156

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

2020-04-04 00:15 186
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19 2020-04-04 01:30 114
Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет 2020-04-04 01:00 138
В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски 2020-04-04 00:45 156
В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась 2020-04-04 00:15 186

Лента

01:30 Кабмин разрешил ограничивать перемещение между областями в случае роста заболеваемости COVID-19
01:00 Кабмин запретил выходить из дома людям старше 60 лет
00:45 В Украине магазины, банки и аптеки обязали бесплатно выдавать людям маски
00:30 Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько заплатят
00:15 В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
00:09 В Украине назревает собственный Ухань, раскрыт новый эпицентр заразы: какие регионы в зоне риска
00:07 Коронавирус закрыл украинцев дома - полный список запретов на карантине
00:06 Минздрав озвучил дату пика коронавируса в Украине
00:05 Шмыгаль обнародовал план своей деятельности
00:02 Новые правила карантина, штрафовать будут даже в лифте: «До 34 тыс. гривен»