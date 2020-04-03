Коронавирус Шмыгаль обнародовал план своей деятельности

2020-04-04 00:05 177

В краткосрочных приоритетах Кабмина борьба с коронавирусом и пересмотр бюджета на 2020 год.

Опубликован проект программы деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Слуги народа Александра Качуры.

В проекте программы правительства подтверждается курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также реализация принципов экономического, правового, социального развития, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

В краткосрочных приоритетах указана организация противоэпидемических мероприятий для борьбы с коронавирусом, в частности, подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты, а также обеспечение непрерывной работы критически важных объектов.

Также правительство планирует пересмотреть бюджет-2020 для усиления социальной защиты и поддержки экономики; предоставить кредитную поддержку малому и среднему бизнесу; поддержать украинского производителя; снизить фискальную нагрузку на бизнес в условиях карантина; трудоустроить украинцев, которые вернулись из-за границы.

К социальной поддержке Кабмин Шмыгаля отнес:

индексация пенсий и оказание помощи пенсионерам и другим незащищенным слоям

упрощение предоставления пособий по безработице на время карантина

повышенные выплаты медикам

организация дистанционного обучения, завершение учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании

К долгосрочным приоритетам правительства Шмыгаля относится стимулирование экономики в период постпандемии через развитие малого и среднего бизнеса, поддержку отечественного производителя, эффективное управление госпредприятиями, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также развитие науки и инноваций.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил программу деятельности. Глава правительства поделился приоритетами программы и подчеркнул, что ее детали обнародуют позже.

Напомним, Шмыгаль заявил, что Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики.

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