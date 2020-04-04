Коронавирус Карантин в Украине: власть разъяснила, где конкретно нужно носить маски

2020-04-05 00:30 210



В Кабмине дали детальное разъяснение

С 6 апреля в Украине вводится обязательное пребывание в защитной маске или респираторе в общественных местах - в связи с усилениями карантинных мер, вызванных пандемией Covid-19. В субботу, 4 апреля, Кабинет министров предоставил разъяснения, в каких именно местах следует соблюдать масочный режим.

"Общественное место - часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.)", - пояснили в правительстве.

Также к общественным местам относятся не только остановки общественного транспорта, но и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория, "и тому подобное", - уточнила власть. А поскольку в "тому подобное" входит не все, в Кабмине добавили, что "перечень общественных мест может быть расширен".

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - отметила власть.

Кабмин также напомнил, что за нарушение правил карантина полагается штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. "А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - добавили чиновники.

Сообщается также, что правительство не закрывает церкви, однако "массовые и религиозные мероприятия запрещены".

На вопрос "можно ли ходить по улице втроем" власть категорично утверждает, что "по улице можно передвигаться только вдвоем". Впрочем, есть исключение - "сопровождение детей независимо от их количества".

Пенсионеров власть призвала вообще не выходить из дому, а прочим украинцам все-таки разрешили "небольшие прогулки вокруг дома", подчеркнув при этом, что "парки, скверы и прочие городские зоны отдыха закрыты".

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