Коронавирус В Киеве в отпуск за свой счет вышло полмиллиона человек

2020-04-05 00:10 171

Из-за карантина 500 тысяч жителей Киева были вынуждены взять отпуск за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы в них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром. И Президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно ее решить. Бюджет города не выдержит такой нагрузки", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что президент Владимир Зеленский заверил его, что этот вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.