Коронавирус Ситуация с COVID-19 в Украине: число заражений быстро растет, самые опасные области

2020-04-06 10:12 276

В Украине по состоянию на 6 апреля зафиксировано 1319 случаев COVID-19, из них 38 летальных, а 28 закончились выздоровлением пациента.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за сутки было зафиксировано 68 новых случаев. При этом коронавирус не зафиксирован только в Николаевской области.

Ситуация с COVID-19 по областям Украины:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 24 случая;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 9 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 35 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

г. Киев - 234 случая;

Киевская область - 91 случай;

Львовская область - 27 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 27 случаев;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 39 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Так, Украина заняла 53 место среди стран мира, где обнаружен коронавирус, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. В целом в мире уже 1 274 923 случаев заболевания, 260 484 человека выздоровели и 69 479 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 337 274 случая заражения, в Испании – 131 646, в Италии – 128 948, в Германии – 100 123, Франции – 93 780, Иране – 58 226. В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случаи заражения COVID-19.

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