В Украине по состоянию на 6 апреля зафиксировано 1319 случаев COVID-19, из них 38 летальных, а 28 закончились выздоровлением пациента.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за сутки было зафиксировано 68 новых случаев. При этом коронавирус не зафиксирован только в Николаевской области.
Ситуация с COVID-19 по областям Украины:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
г. Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Так, Украина заняла 53 место среди стран мира, где обнаружен коронавирус, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. В целом в мире уже 1 274 923 случаев заболевания, 260 484 человека выздоровели и 69 479 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас в США зафиксировали 337 274 случая заражения, в Испании – 131 646, в Италии – 128 948, в Германии – 100 123, Франции – 93 780, Иране – 58 226. В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случаи заражения COVID-19.
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