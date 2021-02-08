Коронавирус В Украине упало число новых случаев COVID-19, но каждый второй - тяжелый

2021-02-08 10:38

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения отмечено в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщил глава МОЗ страны Максим Степанов, за последние 24 часа от коронавируса было госпитализировано 1 020 человек, скончались 47 человек.

В целом за время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек.

Число новых случаев заражения в областях:

  • Винницкая область - 123 случая
  • Волынская область - 45 
  • Днепропетровская область - 156 
  • Донецкая область - 28 
  • Житомирская область - 176 
  • Закарпатская область - 133 
  • Запорожская область - 59
  • Ивано-Франковская область - 398 
  •  Киев - 88 
  • Киевская область - 97 
  • Кировоградская область - 4 
  • Луганская область - 14
  • Львовская область - 119 
  • Николаевская область - 115 
  • Одесская область - 61 
  • Полтавская область - 32 
  • Ровенская область - 45 
  • Сумская область - 54 
  • Тернопольская область - 74
  • Харьковская область - 35 
  • Херсонская область - 19 
  • Хмельницкая область - 24 
  • Черкасская область - 53 
  • Черновицкая область - 143 
  • Черниговская область - 46 

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