В Украине упало число новых случаев COVID-19, но каждый второй - тяжелый
2021-02-08 10:38
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения отмечено в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Как сообщил глава МОЗ страны Максим Степанов, за последние 24 часа от коронавируса было госпитализировано 1 020 человек, скончались 47 человек.
В целом за время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек.
Число новых случаев заражения в областях:
- Винницкая область - 123 случая
- Волынская область - 45
- Днепропетровская область - 156
- Донецкая область - 28
- Житомирская область - 176
- Закарпатская область - 133
- Запорожская область - 59
- Ивано-Франковская область - 398
- Киев - 88
- Киевская область - 97
- Кировоградская область - 4
- Луганская область - 14
- Львовская область - 119
- Николаевская область - 115
- Одесская область - 61
- Полтавская область - 32
- Ровенская область - 45
- Сумская область - 54
- Тернопольская область - 74
- Харьковская область - 35
- Херсонская область - 19
- Хмельницкая область - 24
- Черкасская область - 53
- Черновицкая область - 143
- Черниговская область - 46
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