Коронавирус В Украине упало число новых случаев COVID-19, но каждый второй - тяжелый

2021-02-08 10:38

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения отмечено в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщил глава МОЗ страны Максим Степанов, за последние 24 часа от коронавируса было госпитализировано 1 020 человек, скончались 47 человек.

В целом за время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек.

Число новых случаев заражения в областях:

Винницкая область - 123 случая

Волынская область - 45

Днепропетровская область - 156

Донецкая область - 28

Житомирская область - 176

Закарпатская область - 133

Запорожская область - 59

Ивано-Франковская область - 398

Киев - 88

Киевская область - 97

Кировоградская область - 4

Луганская область - 14

Львовская область - 119

Николаевская область - 115

Одесская область - 61

Полтавская область - 32

Ровенская область - 45

Сумская область - 54

Тернопольская область - 74

Харьковская область - 35

Херсонская область - 19

Хмельницкая область - 24

Черкасская область - 53

Черновицкая область - 143

Черниговская область - 46

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