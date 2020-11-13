В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19
2020-11-13 09:11 273
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 тысяч 787 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Ранее самый высокий показатель по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 12 ноября – 11 057 заболевших.
За 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область - 13367 (+214)
- Волынская - 18004 (+394)
- Днепропетровская - 19909 (+740)
- Донецкая - 16025 (+547)
- Житомирская - 21138 (+549)
- Закарпатская - 18832 (+362)
- Запорожская - 16811 (+727)
- Ивано-Франковская - 26824 (+572)
- Киев - 48646 (+1083)
- Киевская - 23103 (+672)
- Кировоградская - 3501 (+79)
- Луганская - 4940 (+118)
- Львовская - 36000 (+465)
- Николаевская - 11646 (+273)
- Одесская - 31332 (+628)
- Полтавская - 14327 (+560)
- Ровенская - 24045 (+460)
- Сумская - 16781 (+680)
- Тернопольская - 23012 (+214)
- Харьковская - 46137 (+668)
- Херсонская - 6485 (+213)
- Хмельницкая - 21954 (+562)
- Черкасская - 11 673 (+350)
- Черновицкая - 27140 (+441)
- Черниговская - 11020 (+216)
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