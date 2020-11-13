Коронавирус В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-13 09:11 273

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 тысяч 787 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Ранее самый высокий показатель по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 12 ноября – 11 057 заболевших.

За 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая область - 13367 (+214)
  • Волынская - 18004 (+394)
  • Днепропетровская - 19909 (+740)
  • Донецкая - 16025 (+547)
  • Житомирская - 21138 (+549)
  • Закарпатская - 18832 (+362)
  • Запорожская - 16811 (+727)
  • Ивано-Франковская - 26824 (+572)
  • Киев - 48646 (+1083)
  • Киевская - 23103 (+672)
  • Кировоградская - 3501 (+79)
  • Луганская - 4940 (+118)
  • Львовская - 36000 (+465)
  • Николаевская - 11646 (+273)
  • Одесская - 31332 (+628)
  • Полтавская - 14327 (+560)
  • Ровенская - 24045 (+460)
  • Сумская - 16781 (+680)
  • Тернопольская - 23012 (+214)
  • Харьковская - 46137 (+668)
  • Херсонская - 6485 (+213)
  • Хмельницкая - 21954 (+562)
  • Черкасская - 11 673 (+350)
  • Черновицкая - 27140 (+441)
  • Черниговская - 11020 (+216)

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