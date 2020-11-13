Коронавирус В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-13 09:11 273

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 тысяч 787 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Ранее самый высокий показатель по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 12 ноября – 11 057 заболевших.

За 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область - 13367 (+214)

Волынская - 18004 (+394)

Днепропетровская - 19909 (+740)

Донецкая - 16025 (+547)

Житомирская - 21138 (+549)

Закарпатская - 18832 (+362)

Запорожская - 16811 (+727)

Ивано-Франковская - 26824 (+572)

Киев - 48646 (+1083)

Киевская - 23103 (+672)

Кировоградская - 3501 (+79)

Луганская - 4940 (+118)

Львовская - 36000 (+465)

Николаевская - 11646 (+273)

Одесская - 31332 (+628)

Полтавская - 14327 (+560)

Ровенская - 24045 (+460)

Сумская - 16781 (+680)

Тернопольская - 23012 (+214)

Харьковская - 46137 (+668)

Херсонская - 6485 (+213)

Хмельницкая - 21954 (+562)

Черкасская - 11 673 (+350)

Черновицкая - 27140 (+441)

Черниговская - 11020 (+216)

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