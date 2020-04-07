Коронавирус В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

2020-04-07 20:01 42
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Разработку вакцины поддержал Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов приняло заявку фармкомпании Inovio о начале клинических испытаний на людях новой потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что около 40 здоровых добровольцев будут принимать участие в двух испытаниях, которые будут проходить в Филадельфии и Канзас-Сити. Первую дозу вакцины от инфекции они приняли в понедельник, 6 апреля.

Ряд некоммерческих организаций поддержал разработку этой вакцины, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Компания планирует получить ранние данные о безопасности вакцины до конца лета и создать миллион доз до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга провели испытания на мышах вакцины, которая может быть эффективной при заболевании коронавируса.

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