Коронавирус Власти Киева передумали массово устанавливать камеры с функцией распознавания лиц

2020-04-08 14:45 219
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Киевское коммунальное предприятие Информатика отменило закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры. Об этом сообщила мониторинговая платформа DoZorro.

Договор без тендера на 64,9 млн гривен предусматривал закупку 400 камер с услугой монтажа и пусконаладки.

КП Информатика воспользовалось недавно принятым законом, разрешающим покупать товары и услуги для противодействия COVID-19 без тендера, но Госаудитслужба увидела в тендере нарушения порядка закупок, установленного Кабинетом министров.

При этом 7 апреля на странице закупки в Prozorro появилась информация о разрыве договора.

Коммунальное предприятие Информатика администрирует все сети камер в Киев. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации. 

Ранее власти Киева планировали купить 400 видеокамер так называемого термального скрининга в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня в Украине могут запретить работу рынков до конца карантина

2020-04-08 09:43 309

В Украине запустили обязательное мобильное приложение для контроля за изоляцией граждан

2020-04-08 08:14 666

В Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, но с условием

2020-04-07 20:00 3648

Кличко рассказал о тяжелой ситуации в карантином в Киеве и множестве штрафов

2020-04-07 15:46 384

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей

2020-04-08 18:00 66

В Украине стремительно растет число безработных

2020-04-08 17:30 99

Минздав обнародовал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса украинцев

2020-04-08 17:00 156

Количество случаев заболевания COVID-19 в Африке превысило 10 тысяч

2020-04-08 16:30 189
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей 2020-04-08 18:00 66
В Украине стремительно растет число безработных 2020-04-08 17:30 99
Минздав обнародовал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса украинцев 2020-04-08 17:00 156
Количество случаев заболевания COVID-19 в Африке превысило 10 тысяч 2020-04-08 16:30 189

Лента

18:00 Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей
17:30 В Украине стремительно растет число безработных
17:00 Минздав обнародовал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса украинцев
16:30 Количество случаев заболевания COVID-19 в Африке превысило 10 тысяч
15:46 В США отчаянно ищут лекарство от Covid-19 - испытывают более десяти препаратов
15:14 Протокол не оспоришь - Судебная система Украины заблокирована из-за карантина
14:45 Власти Киева передумали массово устанавливать камеры с функцией распознавания лиц
фото 14:16 Сенатор США вылечился от коронавируса и устроился бесплатно работать в клинику
13:42 У Зеленского признали, что скорого ослабления карантина ждать не стоит
13:15 Затраты на борьбу с COVID-19 в Украине уже достигли миллиарда, и это еще не все