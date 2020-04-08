Коронавирус Власти Киева передумали массово устанавливать камеры с функцией распознавания лиц

2020-04-08 14:45 219

Киевское коммунальное предприятие Информатика отменило закупку камер с функцией распознавания лица и измерения температуры. Об этом сообщила мониторинговая платформа DoZorro.

Договор без тендера на 64,9 млн гривен предусматривал закупку 400 камер с услугой монтажа и пусконаладки.

КП Информатика воспользовалось недавно принятым законом, разрешающим покупать товары и услуги для противодействия COVID-19 без тендера, но Госаудитслужба увидела в тендере нарушения порядка закупок, установленного Кабинетом министров.

При этом 7 апреля на странице закупки в Prozorro появилась информация о разрыве договора.

Коммунальное предприятие Информатика администрирует все сети камер в Киев. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.

Ранее власти Киева планировали купить 400 видеокамер так называемого термального скрининга в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

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