Коронавирус У Зеленского признали, что скорого ослабления карантина ждать не стоит

2020-04-08 13:42 387
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В настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине. Об этом шла речь на совещании Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, особенно это актуально с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. 

Во время совещания поднимался вопрос о том, что на Пасхальные праздники есть угроза скопления людей.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.

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