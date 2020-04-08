Коронавирус В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом

2020-04-08 23:00 258
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В больнице проходят лечение больные коронавирусом

В полицию поступила информация о возможном минировании 10-го корпуса Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавиросом. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.

"Такая информация у нас есть, сейчас туда выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Когда закончится проверка, как вообще она будет проходить, и будет ли эвакуация, – я пока вам сообщить не могу", – отметила она.

На странице группы "Киев Оперативный" в Facebook также появилась информация, что около 22:00 8 июня поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы.

"По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 ночи произойдет взрыв", – сообщили в группе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай первым самое важное о коронавирусе 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Врачи назвали признаки того, что вы уже переболели коронавирусом

2020-04-08 20:00 1026

Из-за коронавируса в Украине могут освободить заключенных

2020-04-08 19:30 279

Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей

2020-04-08 18:00 345

Минздав обнародовал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса украинцев

2020-04-08 17:00 324

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом

2020-04-08 23:00 258

Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового

2020-04-08 22:00 456

Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19

2020-04-08 21:30 258

Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента

2020-04-08 21:00 261
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом 2020-04-08 23:00 258
Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового 2020-04-08 22:00 456
Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19 2020-04-08 21:30 258
Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента 2020-04-08 21:00 261

Лента

23:00 В Киеве "заминировали" больницу, где лежат больные с коронавирусом
22:00 Кабмин внес изменения в правила карантина: что нового
21:30 Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19
21:00 Разумков рассказал, когда состоится внеочередное заседание парламента
20:30 COVID-19: в Италии рекордное число выздоровевших
20:00 Врачи назвали признаки того, что вы уже переболели коронавирусом
19:30 Из-за коронавируса в Украине могут освободить заключенных
19:00 Стало известно, когда пенсионерам начнут выплачивать дополнительную 1000 грн к пенсии
18:31 Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням
18:00 Праздновал возвращение: под Житомиром заробитчанин заразил коронавирусом своих друзей