Коронавирус Кличко раскрыл реальные цифры по зараженным Covid-19 в Киеве

2020-04-09 13:43 345

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека, всего в столице подтверждено 335 заболевших, сообщил во вторник, 9 апреля, мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, которые заболели за минувшие сутки увеличилось почти втрое. 41 человек. Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 случаев заболевания", - рассказал Кличко.

По его словам, 26 из новых случаев - в Киево-Печерской Лавре.

"Сложно представить, каким может быть цепочка дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи - чтобы после праздников резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных", - сказал Кличко.

Так, за минувшие сутки заболели 11 женщин в возрасте от 26-ти до 71 года. Девочка, которой полгода. Также 29 мужчин, от 36 до 70 лет. В больницы госпитализированы 6 пациентов. Другие лечатся дома под контролем врачей. Всего в Киеве заболели уже 14 врачей и медсестер.

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